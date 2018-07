Inter de Milão só empata com Genoa e perde vice-liderança

MILÃO - A Inter de Milão quase deu vexame neste sábado, mas conseguiu garantir no fim do segundo tempo o empate por 1 a 1 com o Genoa, em pleno Estádio Giuseppe Meazza, em seu último jogo em 2012. O resultado, porém, acabou sendo péssimo para a equipe, que está com 35 pontos e caiu da segunda para a quarta posição na tabela. Para completar, o time ficou nove pontos atrás da líder disparada Juventus, que na última sexta-feira bateu o Cagliari por 3 a 1, fora de casa.

O empate entre Inter e Genoa deu chance para a Lazio assumir a vice-liderança com a vitória sobre a Sampdoria, fora de casa, por 1 a 0. Já o Genoa permaneceu na penúltima posição da tabela, agora com 14 pontos, e poderá ser alcançado pelo lanterna Siena, que neste sábado recebe o Napoli tentando fazer valer o fator campo no complemento da 18.ª rodada da competição.

No primeiro dos oito duelos deste sábado na Itália, a Inter acabou pagando um preço caro por causa da sua incompetência ofensiva. Depois de perder muitas chances de balançar as redes do adversário, a equipe acabou tomando um gol aos 32 minutos do segundo tempo. Ciro Immobile recebeu lançamento longo pela esquerda, invadiu a área, deu um corte seco no zagueiro Ranocchia e chutou cruzado para fazer 1 a 0.

Surpreendida com o gol, a Inter passou a pressionar de forma desesperada para ao menos buscar o empate, que o time acabou conseguindo aos 40 minutos. Após receber cruzamento da esquerda, o volante argentino Estebán Cambiasso cabeceou no canto direito baixo do goleiro adversário para garantir o 1 a 1.

O empate, porém, foi amargo também pelo fato de que logo em seguida a Inter desperdiçou uma chance incrível de assegurar a virada. Após cruzamento da esquerda, o croata Marko Livaja, na pequena área e já com o goleiro rival batido, conseguiu acertar a trave mesmo estando a poucos centímetros da meta. No rebote, Cambiasso chutou para fora, também de frente para o gol.