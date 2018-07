Inter de Milão só empata com o Cagliari no Italiano

CAGLIARI - A Inter de Milão perdeu neste domingo a chance de colocar pressão na Roma na luta pela liderança do Campeonato Italiano e ficou mais distante dos primeiros colocados. Em partida válida pela sexta rodada, a equipe apenas empatou com o Cagliari por 1 a 1, fora de casa.

O resultado deixou a Inter, ainda invicta na competição, em quarto lugar, com 14 pontos, dois a menos do que os líderes Napoli e Juventus e um atrás da terceira Roma, que pode recuperar o primeiro lugar ainda neste domingo, quando vai encarar o Bologna. Os gols da partida deste domingo saíram apenas no segundo tempo. Aos 30 minutos, Mauro Icardi abriu o placar do jogo para a Inter, que acabou cedendo o empate aos 38, com o gol marcado por Radja Nainggolan para o Cagliari.

A Lazio também decepcionou neste domingo ao apenas empatar por 2 a 2 com o lanterna Sassuolo, fora de casa. O time de Roma abriu 2 a 0 no início da segunda etapa, com os gols marcados pelo brasileiro André Dias e por Antonio Candreva. O Sassuolo, porém, arrancou o empate com os gols de Matias Ezequiel Schelotto e Antonio Floro Flores. Assim, a Lazio ocupa a sexta colocação com 10 pontos.

Com campanha irregular, a Udinese, que está em 12º lugar, perdeu em Bérgamo para a Atalanta por 2 a 0, com gols marcados por German Denis. Também neste domingo, o Catania venceu, em casa, o Livorno por 2 a 0, enquanto o sétimo Verona, também como mandante, superou o Livorno por 2 a 1.