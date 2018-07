Inter de Milão só empata com o Palermo em casa e segue sem vencer no Italiano

A Inter de Milão ainda não conseguiu vencer no Campeonato Italiano. Após perder na sua partida de estreia, o time não passou de um empate por 1 a 1 com o Palermo, neste domingo, em duelo disputado no San Siro e válido pela segunda rodada, em que os gols foram marcados na etapa final.

Com esse resultado, Inter de Milão e Palermo somaram seus primeiros pontos na temporada 2016/2017 do Campeonato Italiano, pois na rodada de estreia haviam perdido para Chievo Verona e Sassuolo, respectivamente.

Neste domingo, a Inter de Milão começou com o zagueiro Miranda e o atacante Eder entre os titulares. Mas quem saiu na frente foi o Palermo. Aos três minutos da etapa final, Andrea Rispoli finalizou, a bola desviou em Santon e impediu a defesa do goleiro Handanovic.

A Inter, porém, conseguiu arrancar o empate. Aos 27 minutos, Candreva, que havia iniciado o duelo no banco de reservas, cruzou para Icardi, que cabeceou para as redes, assegurando o primeiro ponto do seu time no Campeonato Italiano.

Agora a Inter aguarda a chegada do seu badalado reforço, o atacante Gabriel, que já esteve nos últimos dias em Milão e se despediu neste domingo do Santos, na derrota para o Figueirense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a parada das competições para os compromissos das seleções nacionais, a Inter só voltará a jogar pelo Campeonato Italiano em 11 de setembro, quando visitará o Pescara. No mesmo dia, o Palermo receberá o Napoli.