Inter de Milão só empata com vice-lanterna e fica em 7º

A Inter de Milão empatou por 1 a 1 com o vice-lanterna Cesena neste domingo, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo com o mau resultado, os visitantes subiram duas posições na tabela e agora estão em sétimo lugar, com 37 pontos, a cinco de uma vaga para a Liga Europa. Já os donos da casa somam apenas 21 pontos, a quatro de deixar a zona de rebaixamento.

A equipe milanesa saiu atrás do marcador. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante francês Gregoire Defrel marcou para o Cesena. O empate saiu apenas aos três minutos do segundo tempo, com Rodrigo Palácio.

A Inter de Milão agora tem uma dura missão pela frente, quinta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Depois de perder por 3 a 1 para o Wolfsburg na Alemanha, o time italiano precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição. O adversário vive bom momento, venceu neste domingo o Freiburg por 3 a 0 e está atualmente na segunda colocação do Campeonato Alemão. Já o Cesena volta a campo no domingo pelo Italiano, quando recebe a vice-líder Roma.