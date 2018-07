Inter de Milão só empata fora e fica longe dos líderes no Italiano

A Inter de Milão segue irregular no Campeonato Italiano. O mesmo time que estreou empatando e fez sete no Sasssuolo ficou apenas no 1 a 1 com o Palermo, fora de casa, neste domingo, pela terceira rodada. Com o resultado, chegou aos cinco pontos e viu subir para quatro a distância para os primeiros colocados, Roma e Juventus, que têm campanha 100%.

Contratado para ser o xerifão do time e símbolo da renovação para esta temporada, Vidic fez feio no primeiro gol do jogo. Tinha a bola dominada na área defensiva, quase na linha de fundo, e tentou driblar de costas. Perdeuz a bola para Franco Vásquez, que abriu o placar para o cada vez menos argentino Palermo - só dois argentinos atuaram pelo time.

O empate saiu ainda no primeiro tempo, quando Pablo Osvaldo errou o domínio de bola na intermediária e o croata Kovacic não teve dúvidas. Chegou batendo de primeira, com o peito do pé, e mandou no cantinho esquerdo do gol defendido por Sorrentino.

Lateral convocado por Dunga para a seleção brasileira, Dodô entrou no segundo tempo, assim como Hernanes. O Palermo, que deixou no banco o ex-santista Emerson, somou apenas seu segundo ponto, beirando a zona de rebaixamento.

Também neste domingo, fechando a rodada, o Verona surpreendeu o Torino em Turim, por 1 a 0, gol de Ionita, jogador que defende a seleção de Moldova. No finalzinho, o goleiro brasileiro Rafael se adiantou bastante, mas pegou pênalti do marroquino El Kaddouri, garantindo a vitória que levou o Verona, o mexicano Rafa Márquez, ao terceiro lugar, com sete pontos. O Torino, que estreou Bruno Peres, outro lateral que saiu do Santos na última janela de transferências, tem um ponto e é o último.