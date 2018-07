Inter de Milão supera Parma e volta a vencer no Italiano

O gol da vitória da Inter de Milão foi marcado aos 37 minutos do segundo tempo por Tommaso Rocchi, que completou um cruzamento do lateral-direito brasileiro Jonathan. O atacante, de 35 anos, definiu a vitória do time da casa, que tem o seu setor ofensivo devastado pelos desfalques de Diego Milito, Rodrigo Palacio e Antonio Cassano.

A última vitória da Inter de Milão como mandante no Campeonato Italiano havia sido em 10 de fevereiro, quando bateu o Chievo Verona. Além desse longo jejum e dos desfalques, o time entrou em campo pressionado pela eliminação nas semifinais da Copa da Itália.

O triunfo deixou a Inter de Milão em quinto lugar, com 53 pontos, mas a equipe ainda pode ser ultrapassada pela Roma, que recebe neste domingo o Pescara. Já o Parma está na zona intermediária do Campeonato Italiano, com 39 pontos.