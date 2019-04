Inter de Milão supera vice-lanterna e se aproxima de vaga na Liga dos Campeões

A Inter de Milão não teve problemas para derrotar o vice-lanterna Frosinone fora de casa por 3 a 1 neste domingo, em duelo da 32ª rodada do Campeonato Italiano, e se aproximar de uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com o triunfo, a Inter chegou aos 60 pontos e se consolidou na terceira colocação, com cinco à frente do rival Milan, o quarto colocado, e seis a mais do que a Roma, o primeiro time fora da zona de classificação à Liga dos Campeões. Assim, restando seis rodadas para o término da competição, a equipe de Milão está em boas condições para se confirmar no grupo dos primeiros colocados.

Já o Frosinone parou na penúltima posição, com 23 pontos, e tem cada vez menos chances de permanecer na elite do futebol italiano. São oito pontos a menos que o Bologna, primeira equipe fora do rebaixamento no momento.

A vitória foi construída com gols do belga Nainggolan, de cabeça, do croata Ivan Perisic, em cobrança de pênalti, e do uruguaio Vecino, nos acréscimos, após passe de Icardi. Os anfitriões descontaram com Francesco Cassata, em bonito arremate de fora da área.

A rodada em que a Juventus teve adiada a conquista do título depois de perder e ver o Napoli vencer será encerrada nesta segunda-feira com o duelo entre Atalanta e Empoli.