Inter de Milão tropeça fora e perde para o Torino no Italiano

A Inter de Milão decepcionou na 21ª rodada do Campeonato Italiano, até agora marcada pela falta de vitórias de alguns dos primeiros colocados, como Napoli, Milan e Roma. Neste domingo, fora de casa, a equipe perdeu para o Torino por 1 a 0, sofrendo o segundo tropeço consecutivo.

O time vinha em ascensão, com três vitórias consecutivas por competições diferentes, mas só empatou com o Sassuolo em seu compromisso anterior. E a nova derrota manteve a Inter com 40 pontos, em terceiro lugar, a oito do segundo colocado Napoli, e com cinco a mais do que o quarto Milan.

Já o Torino se recuperou. O time acumulava duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, mas agora voltou a triunfar. E assim chegou aos 30 pontos, em décimo lugar no Italiano, a três da zona de classificação à Liga Europa.

A Inter entrou em campo neste domingo com dois brasileiros como titulares, Miranda e Dalbert. Mas foi o Torino que conseguiu a vitória, com um gol de cabeça de Izzo, aos 35 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio.

Em busca da reabilitação, a Inter voltará a jogar na quinta-feira, quando receberá a Lazio para duelo pelas quartas de final da Copa da Itália. Já o Torino atuará apenas no domingo, como visitante, diante do SPAL, pelo Italiano.