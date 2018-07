Inter de Milão vacila e perde em casa para o Novara, lanterna do Italiano

MILÃO - A fase definitivamente não é boa para a Inter de Milão. Neste domingo, pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe dos brasileiros Julio Cesar, Maicon e Lúcio perdeu por 1 a 0, em casa, para o Novara, o lanterna do torneio. O time milanês está há cinco jogos sem vencer, tendo perdido quatro vezes neste período.

Pelo Campeonato Italiano, são quatro partidas sem vitória (três derrotas e um empate). Assim, tudo que a equipe cresceu no final de 2011 e nas primeiras partidas deste ano foi por água abaixo. A Inter está no quinto lugar, com 36 pontos, 11 a menos que o líder Milan. O Novara segue sendo o lanterna, agora com 16 pontos. Esta foi apenas a terceira vitória da equipe no Italiano, a segunda sobre a Inter, repetindo o que fizera no primeiro turno.

O único gol do jogo no Giuseppe Meazza foi marcado por Caracciolo. Aos 10 minutos do segundo tempo, o atacante italiano experimentou chute de fora da área e acertou o canto direito de Julio Cesar, que não alcançou.

Aos 34, o suíço Michel Morganella deu um chutão na bola quando o jogo já estava parado, levou o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Novara com um a menos. Aí a Inter de Milão, que já atacava bastante, partiu para uma enorme pressão.

Em 10 minutos, a Inter de Milão tentou de tudo, e o Novara se segurou como pôde. Entre as diversas oportunidades criadas, duas foram mais perigosas. Aos 42, Sneijder chutou da entrada da área e Ujkani, já batido, só observou a bola bater no travessão. Já no último lance, Pazzini virou no meio da área, bateu firme, e o goleiro fez uma excelente defesa, garantindo a vitória.

Também neste domingo, o Catania venceu o Genoa por 4 a 0 em casa, com gols de Barrientos (duas vezes), Lodi e Bergessio. Já Atalanta e Lecce não saíram do 0 a 0. Outras duas partidas marcadas para ocorrerem nesta tarde na Itália foram adiadas por conta da neve: Parma x Fiorentina e também Bologna x Juventus.