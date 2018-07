Inter de Milão vai à final da Copa da Itália com empate

Com a classificação confirmada nesta quarta, a Inter de Milão chega à marca de seis finais nas últimas sete edições da competição. Nas outras cinco oportunidades, decidiu o título contra a Roma, ficando com a taça três vezes.

A Copa da Itália é a chance de Leonardo conquistar o seu primeiro título como treinador e também a oportunidade de a Inter de Milão salvar a temporada, já que foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões e viu o arquirrival Milan levantar a taça do Campeonato Italiano com antecedência.

A decisão entre Inter e Palermo está marcada para o próximo dia 29 de maio, no estádio Olímpico de Roma, em jogo único. A partida fecha a temporada do futebol italiano.

Nesta quarta, no Giuseppe Meazza, Eto''o abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo aproveitando uma sobra na área e tocando com muita categoria, de chapa de pé, no canto esquerdo de Doni, que não chegou na bola. O empate aconteceu a seis minutos do fim. Borriello, de cabeça, marcou para a Roma.