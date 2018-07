Inter de Milão vence Cagliari fora de casa no Italiano

Com o resultado, a Inter de Milão assumiu a vice-liderança com 14 pontos - os mesmos do Milan, que está na frente nos critérios de desempate. Mas a Lazio, com 13, enfrenta o Bari neste domingo e pode ultrapassar as duas equipes. O Cagliari, por sua vez, tem apenas sete pontos e luta contra a zona de rebaixamento.

Melhor desde o início, a Inter de Milão criou algumas chances, uma delas com Philippe Coutinho aos 24 minutos, após o brasileiro finalizar firme e obrigar o goleiro Agazzi a fazer boa defesa. A pressão surtiu efeito aos 39 minutos, quando Eto´o recebeu passe de Sneijder, driblou um marcador e bateu no canto, com perfeição.

O Cagliari ainda ensaiou uma reação no início do segundo tempo, mas o goleiro Júlio César evitou o empate em chute de Nenê e, na sequência, de Matri. A partir daí, o ritmo da partida diminuiu e a Inter de Milão garantiu o triunfo.