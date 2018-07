Inter de Milão vence Celtic por 1 a 0 e vai às oitavas da Liga Europa A Inter de Milão suou, chegou a ser pressionada no fim da partida, mas fez o suficiente para garantir vaga nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira. No jogo de volta diante do Celtic, a equipe italiana tinha uma situação relativamente confortável e se aproveitava dos gols marcados fora de casa para segurar o 0 a 0 até os minutos finais, quando Guarín marcou e selou o triunfo por 1 a 0, para delírio da torcida no Giuseppe Meazza.