Inter de Milão vence com gol no fim; Athletic Bilbao perde de novo

O Athletic Bilbao, vice-campeão na temporada passada, ficou perto da eliminação após perder para o Olympique Lyon por 2 x 1.

Palacio fez o gol de cabeça, aproveitando cruzamento do argentino Diego Milito, um minuto depois que o jogador do Partizan Lazar Markovic quase marcou para os sérvios. A vitória deixa Inter e Rubin Kazan empatados com sete pontos na liderança do Grupo H em três rodadas disputadas.

A Lazio ganhou de presente um gol em Atenas aos 25 minutos, quando um passe errado de Giourkas Seitaridis pegou o goleiro Orestis Karnezis fora de posição e a bola entrou. Toche empatou para o Panathinaikos nos acréscimos.

A Lazio permanece no topo do Grupo J, com 5 pontos, um a mais que o Maribor, que empatou em casa por 1 x 1 com o Tottenham Hotspur.

Jimmy Briand marcou aos 41 minutos do segundo tempo, assegurando o terceiro triunfo seguido do líder Olympique Lyon e deixando o Athletic, comandando pelo técnico Marcelo Bielsa, em terceiro lugar, com apenas 1 ponto.