Inter de Milão vence e avança na Copa da Itália

MILÃO - A Inter de Milão chegou nesta quinta-feira à sua sétima vitória seguida na temporada ao vencer o Genoa, por 2 a 1, no Giuseppe Meazza, com um time misto. Com o resultado, a equipe de Milão conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa da Itália, quando enfrentará o Napoli, em jogo marcado para a próxima quarta-feira, novamente em casa.

Depois de um começo de temporada ruim, a Inter de Milão embalou a partir de meados de dezembro. Pelo Campeonato Italiano, vinha de seis vitória seguidas, marca que ganhou agora o acréscimo deste triunfo sobre o Genoa, em partida única das oitavas de final da Copa da Itália.

Vindo de uma vitória no clássico milanês, domingo, sobre o Milan, a Inter de Milão chegou cheia de moral para pegar o Genoa e ignorou o frio que fazia no Giuseppe Meazza. Antes mesmo dos 10 minutos de bola rolando, Maicon, um dos poucos titulares no time de Claudio Ranieri, arriscou de fora da área e fez 1 a 0.

No início da segunda etapa, aos 5, Maicon cruzou da direita, Poli recebeu, tabelou com Obi, e marcou um belo gol, ampliando a vantagem dos donos da casa. Só no fim, aos 48 minutos, é que Birsa marcou o gol de honra do Genoa, que contou com Zé Eduardo como titular.

As quartas de final da Copa da Itália terá também a Juventus recebendo a Roma, a Lazio jogando em casa contra o Chievo e os surpreendentes Siena e Chievo jogando em Siena.