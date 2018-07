Inter de Milão vence e fatura pentacampeonato italiano

A Inter de Milão não decepcionou neste domingo e garantiu o pentacampeonato italiano, ao vencer o Siena por 1 a 0, fora de casa. Candidata ao título, a Roma fez a sua parte, ao superar o Chievo, mas não conseguiu evitar a conquista dos rivais.

Veja também:

ITALIANO - Classificação e resultados

ITALIANO - Mais notícias

A equipe da capital chegou a ficar com as mãos na taça até o intervalo, quando vencia por 2 a 0, fora de casa. A vitória e o empate sem gols da Inter garantia o título à Roma, já que os dois times ficariam empatados na classificação geral e os milaneses levavam desvantagem no confronto direto (primeiro critério de desempate).

Mas o argentino Milito, mais uma vez, salvou a Inter ao marcar aos 12 minutos da segunda etapa. O time de José Mourinho chegou aos 82 pontos, dois a mais que a Roma, e assegurou o quinto título consecutivo da competição. Ao todo, soma 18 troféus do Campeonato Italiano, superando o arquirrival Milan. Agora, a Inter só está atrás da Juventus, que acumula 27 títulos.

Com a conquista, a Inter ficou perto de completar a tríplice coroa na temporada. Após vencer a Copa da Itália e o Italiano, o time conseguirá o feito se superar o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões, no dia 22, em Madri.

Para ficar com o título neste domingo, a Inter precisou superar a retranca do rebaixado Siena, que jogou diante de sua torcida. Os donos da casa chegaram a ameaçar o gol de Júlio César no início, mas os visitantes reagiram rápido com boas jogadas de Eto''o e Milito.

O gol, porém, demorou para sair. E a pressão aumentou quando a Roma abriu 2 a 0, na outra partida da rodada. Assim, a Inter voltou mais ofensiva depois do intervalo, sem dar espaço para o Siena. E, assim, na base da pressão, Zanetti fez grande jogada pela esquerda e deu bom passe para Milito entrar na área e finalizar de bico para o fundo das redes.

O gol do argentino desanimou a embalada Roma no segundo tempo, após chegar ao intervalo com o título nas mãos. Na etapa inicial, o time da capital comandou a partida com tranquilidade e abriu vantagem no marcador, com gols de Vucinic, aos 39 minutos, e De Rossi, aos 44.

Mesmo desanimada, a Roma não teve problemas para segurar a vantagem no placar no segundo tempo e assegurar sua 24.ª vitória no Campeonato Italiano. O Milan ficou em terceiro, com 70, seguido da Sampdoria (67), que garantiu vaga na Liga dos Campeões, ao derrotar o Napoli por 1 a 0, em casa.

O Palermo empatou com a rebaixada Atalanta, por 1 a 1, e teve que se contentar com a classificação para a Liga Europa, assim como o Napoli. O Livorno foi goleada pelo Parma por 4 a 1, fora de casa, e terminou em último lugar, com apenas 29 pontos.

Completando a última rodada, o Bari bateu a Fiorentina por 1 a 0, enquanto Catania supero o Genoa pelo mesmo placar. Cagliari e Bologna empataram por 1 a 1.

Alessandro Garofalo/Reuters

Júlio César abraça Cambiasso em meio à festa dos jogadores da Inter após o apito final