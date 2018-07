Inter de Milão vence e respira na Liga Europa

E o gol salvador só saiu a dois minutos do fim do jogo. Diego Milito cruzou da direita e o também argentino Palacio apareceu livre no meio da área para cabecear. A bola foi em cima do goleiro Petrovic, que aceitou.

No outro jogo do Grupo H nesta terça, o Rubin Kazan recebeu o Neftci, do Azerbaijão, e venceu por 1 a 0. Com isso, o time russo chegou aos sete pontos. A Inter de Milão, depois da sua primeira vitória, tem quatro. Os outros dois times somam um ponto cada.

Mais um que entrou na Liga Europa como favorito e vem decepcionando é o Athletic Bilbao. O time basco, atual vice-campeão, visitou o Lyon e perdeu de 2 a 1, com gols de Lisandro e Briand para os franceses. Como o Sparta Praga venceu o Kiryat Shmona, de Israel, por 3 a 1, o clube checo lidera o Grupo I, com os mesmos seis pontos que o Lyon, à frente no saldo de gols. O Bilbao tem apenas um ponto.

No equilibrado Grupo H, só empates. O Tottenham visitou o Maribor na Eslovênia e ficou no 1 a 1. Mesmo placar de Panathinaikos e Lazio, na Grécia. Os italianos lideram com quatro pontos, seguidos de eslovenos, ingleses e gregos, com têm, respectivamente, três, dois e um ponto.

Pelo Grupo K, o Bayer Leverkusen se recuperou na competição e conseguiu sua primeira vitória goleando o Rapid Viena por 4 a 0, na Áustria, chegando aos quatro pontos. O líder é o ucraniano Metalist, que foi sete pontos depois de vencer por 2 a 1 o Rosemborg, na Noruega. Os brasileiros salvaram o time. Marlos fez aos 36 e Cleiton Xavier aos 44 minutos do segundo tempo.

Outro brasileiro a marcar foi Álvaro, que fez o gol de honra do Helsingborg, da Suécia, na derrota em casa para o Hannover, por 2 a 1. Os alemãs só chegaram à vitória aos 48 do segundo tempo, com Ya Konan. Também pelo Grupo L, liderado pelo Hannover, o Levante venceu o Twente por 3 a 0.

Quem também venceu com gol no fim foi o Genk. O time belga bateu o Sporting por 2 a 1 com um gol de Barda, aos 43. No outro jogo do Grupo G, o Basel até marcou aos 46, mas não impediu a derrota por 2 a 1 para o Videoton, na Hungria.