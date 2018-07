Inter de Milão vence em casa e sobe para quinto lugar

MILÃO - No encerramento da 23ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu o modesto Sassuolo neste domingo e conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo veterano zagueiro argentino Samuel, aos três minutos do segundo tempo.

Jogando em casa, a Inter teve dificuldades para superar o goleiro Gianluca Pegolo, que fez ótimas defesas para o Sassuolo. No segundo tempo, porém, o zagueiro argentino de 35 anos aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou forte para marcar o gol da vitória do time de Milão.

Com isso, a Inter subiu para a quinta colocação do Campeonato Italiano, na zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa: está com 36 pontos, 24 atrás da líder Juventus. Já o Sassuolo segue com apenas 17 pontos e ocupa a penúltima colocação, a caminho do rebaixamento.