Inter de Milão ganha fácil do Frosinone e sobe para segundo no Italiano

A Inter de Milão saltou para a vice-liderança do Campeonato Italiano. Neste sábado, o time não encontrou dificuldades para superar o Frosinone por 3 a 0, em casa, no duelo válido pela 13ª rodada, deixando para trás o Napoli, que vai entrar em campo neste domingo.

O triunfo levou a Inter aos 28 pontos, a nove da líder Juventus, que já atuou nesta rodada, e em vantagem nos critérios de desempate em relação ao Napoli, que receberá o Chievo Verona no domingo. Já o Frosinone está em penúltimo lugar, com apenas sete pontos.

A vitória da Inter começou a ser definida aos dez minutos do primeiro tempo, quando Keita Baldé recebeu passe de Lautaro Martínez, fintou a marcação e finalizou para as redes, marcando um belo gol. E a parceria entre o senegalês e o argentino se repetiu na etapa final. Aos 12 minutos, Baldé cruzou para o argentino marcar de cabeça.

Mas o senegalês fez mais um gol no fim do segundo tempo. Aos 37 minutos, ele recebeu passe de Politano e tocou na saída de Sportiello, definindo o fácil triunfo da equipe de Milão.

A Inter agora volta as suas atenções para a Liga dos Campeões, pois na quarta-feira vai duelar com o Tottenham, na Inglaterra. Já o próximo compromisso do Frosinone será pelo Italiano, em 2 de dezembro, quando receberá o Cagliari.