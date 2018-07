Inter de Milão vence Fiorentina e dá salto na tabela do Italiano

Com sua quinta vitória no campeonato, a Inter chegou aos 17 pontos e agora precisa torcer contra os rivais para seguir em nono ao fim da rodada, na noite de domingo. A Fiorentina, por sua vez, caiu duas posições, para 12º, com 16 pontos.

Contando com os retornos de Maicon e Lúcio, recuperados de lesão, a Inter começou a construir o seu triunfo somente no fim do primeiro tempo. Philippe Coutinho deu assistência para Pazzini bater na saída do goleiro e abrir o placar aos 41 minutos.

No segundo tempo, foi a vez de Pazzini atuar de "garçom". Ele deu passe para Nagatomo marcar o segundo da Inter logo aos 4 minutos. O time da casa ainda pressionou bastante na etapa final, em busca do terceiro gol, mas teve que se contentar com o placar de 2 a 0.

Ainda neste sábado, o Cesena derrotou o Palermo por 1 a 0, fora de casa, com gol de Mutu. O time visitante chegou aos 12 pontos, mas segue dentro da zona de rebaixamento. O Palermo tem 20 e ocupa o sexto lugar da tabela.