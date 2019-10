Inter de Milão vence fora, lidera Italiano e torce por tropeço da Juventus

A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano, nesta terça-feira, ao vencer, fora de casa, o Brescia, por 2 a 1, em jogo válido pela décima rodada. O time chegou aos 25 pontos, contra 23 da Juventus, que joga nesta quarta-feira, em Turim, contra o Genoa.

No fim de semana, a Inter havia desperdiçado a oportunidade de deixar para trás a Juventus, que havia empatado com o Lecce ao também ficar na igualdade com o Parma. Agora, então, fez a sua parte, passando a pressão para o clube de Turim.

O argentino Lautaro Martinez, aos 23 minutos de jogo, abriu o placar com um chute de longe, que desviou na zaga e enganou o goleiro Enrico Alfonso. O belga Romelu Lukaku, aos 18 minutos do segundo tempo, ampliou a vantagem milanesa, após acertar um lindo e colocado chute de fora da área.

O Brescia, que soma apenas sete pontos e está na 18.ª colocação, diminuiu a vantagem dos visitantes, aos 31 minutos, com um gol contra do eslovaco Milan Skriniar.

Em Parma, o Verona surpreendeu, ao vencer por 1 a 0, com um belíssimo gol do sérvio Darko Lazovic, que acertou um forte chute de fora da área no ângulo superior direito do goleiro Luigi Sepe, aos dez minutos de jogo.

️ | DICHIARAZIONI "Certe partite bisogna vincerle soffrendo"#BresciaInter: le parole di Antonio #Conte a fine partita ⚫️https://t.co/KPJa1zXkaP — Inter (@Inter) October 29, 2019

As duas equipes tiveram boas chances para marcar, especialmente com Lazovic e o português Gervinho, do Parma. Destaque para os goleiros Sepe e Marco Silvestri, autores de belas e difíceis defesas.

Com a vitória, o Verona subiu para o 11.º lugar no Italiano, com 12 pontos, enquanto o Parma continua com 13, na oitava colocação.