Inter de Milão vence jogo adiado e já é 7.ª no Italiano

Os dois resultados positivos tiraram a Inter de Milão da briga contra o rebaixamento e a colocaram na sétima posição, com 20 pontos, apenas um a menos que o Napoli, o último time dentro da zona de classificação para a Liga Europa. Uma colocação abaixo está o Genoa, que perdeu um lugar e é o oitavo, com 18 pontos. Udinese e Juventus lideram com 30.

O jogo, válido pela 11.ª rodada, estava inicialmente programado para acontecer no início de novembro, mas foi adiado por conta das fortes chuvas que causaram grandes prejuízos no noroeste da Itália e especialmente em Gênova. Com a realização deste jogo, todos os 20 times que jogam o Italiano têm o mesmo número de partidas.

Apesar de a Inter de Milão ter jogado melhor, a vitória foi apertada. E só foi definida graças a um gol do lateral japonês Nagatomo. Aos 12 minutos do segundo tempo, ele apareceu livre no meio da área para completar de cabeça um cruzamento perfeito de Ricardo Álvarez da direita.