Inter de Milão vence Mundial de Clubes da Fifa

Gols no primeiro tempo de Goran Pandev e Samuel Eto'o e um ataque bem sucedido do reserva Jonathan Biabiany nos instantes finais deram ao time italiano seu terceiro título mundial após as vitórias nas edições de 1964 e 1965 da ex-Copa Intercontinental.

Foi a quarta vez seguida que um time europeu vence o torneio, que este ano contou com oito times sul-americanos e um africano.

Mazembe, da República Democrática do Congo, foi o primeiro time fora da Europa e da América do Sul a atingir a final do torneio em seu formato atual, adotado em 2005.

A vitória foi um consolo bem-vindo para Benitez, cujo time está na sétima posição na série A, 13 pontos atrás do líder e arqui rival AC Milan.

"Nós somos um time de verdade, quando realmente conta nós não cometemos erros", afirmou Pandev a repórteres.