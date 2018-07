Inter de Milão vence o Cagliari com gols de brasileiros

A vitória é apenas a terceira da Inter de Milão no Campeonato Italiano. A equipe já atuou em dez partidas e tem ainda a fazer um jogo adiado contra o Genoa, da 11.ª rodada. É bom lembrar que a primeira rodada da competição, adiada por conta da greve, também não foi jogada ainda. Com 11 pontos, a Inter está na 16.ª colocação do Italiano. O Cagliari, com 13, está em 10.º.

Philippe Coutinho só começou como titular porque Sneijder sentiu dores no vestiário e foi poupado pelo técnico Claudio Ranieri. Mas ele não conseguiu dar organização ao time, que só abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo, num gol irregular. Após cobrança de falta da esquerda, Pazzini desviou e Thiago Motta, impedido, marcou na cara do goleiro.

Aos 15 minutos veio o segundo gol. Philippe Coutinho recebeu pela esquerda da área, fintou o marcador e chutou firme com o pé direito, rasteiro, para fazer seu primeiro gol na temporada. Foi também a segunda partida dele no Campeonato Italiano. Até então, ele só havia atuado no segundo tempo contra o Bologna e em parte do jogo de estreia da Inter na Liga dos Campeões, também saindo do banco.

Já aos 44 minutos do segundo tempo, Larrivey descontou para o Cagliari.