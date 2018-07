Inter de Milão vence Pescara e encerra série negativa

O triunfo recoloca a equipe no pelotão secundário do Campeonato Italiano, que tem a Lazio com 39 pontos, a Inter de Milão com 38 e o Napoli com 37. A Juventus lidera com folga, com 44 pontos. Já o Pescara com 20, segue no 16.º lugar.

A Inter abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, com o argentino Rodrigo Palacio, que recebeu na entrada da área, girou bonito sobre o marcador e chutou rasteiro, para fazer o sexto gol dele no Italiano.

Na segunda etapa, aos 9, Palácio fez jogada individual pela direita e só rolou para o colombiano Guarin deixar o dele e fechar o placar no Giuseppe Meazza. A partida marcou a estreia na competição do garoto Marco Benassi, 18 anos, revelação do time de Milão.

OUTRO JOGO - Antigo goleador do futebol italiano, Antonio Gilardino voltou a deixar sua marca neste sábado. Ele fez dois gols na goleada do Bologna sobre o Chievo, por 4 a 0, em casa. O atacante, que segue sendo convocado para a seleção, só havia feito um gol nos últimos três meses. Com a vitória, o time dele foi a 21 pontos, na 13.ª posição.