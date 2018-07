Inter de Milão vence quarta consecutiva e encosta no vice-líder Napoli

MILÃO - A Inter de Milão manteve a sua boa fase e agora está bem mais perto do vice-líder Napoli após conquistar a sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano. Neste domingo, em casa, a equipe venceu o Catania por 2 a 0, no Giuseppe Meazza, em partida válida pela oitava rodada da competição. Cassano e Palacio fizeram os gols da partida.

O triunfo deste domingo deixou a Inter de Milão com 18 pontos, em quarto lugar no Campeonato Italiano. A pontuação é a mesma da Lazio, que leva vantagem em razão dos critérios de desempate. A equipe agora está apenas um ponto atrás do segundo colocado Napoli, que perdeu para a líder Juventus, com 22 pontos.

O primeiro gol da partida saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Cambiasso cruzou para Cassano marcar de cabeça. A Inter de Milão definiu a sua vitória aos 40 minutos do segundo tempo com Palacio, que foi lançado por Milito, dominou a bola no peito e finalizou antes que ela batesse no gramado.

Também neste domingo, a Udinese venceu o Pescara por 1 a 0, com gol marcado pelo meia brasileiro Maicosuel aos oito minutos do segundo tempo. O zagueiro Danilo foi expulso durante a partida. Com dois gols de Amauri, o Parma bateu a Sampdoria por 2 a 1. Chievo Verona e Fiorentina empataram por 1 a 1, Palermo e Torino ficaram no 0 a 0, a Atalanta superou o Siena por 2 a 1 e o Cagliari bateu o Bologna por 1 a 0.