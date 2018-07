Inter de Milão vence Roma e fica perto da final da Copa da Itália

ROMA - Eliminada da disputa do título do Campeonato Italiano e da Liga dos Campeões, a Inter de Milão segue sonhando com a conquista do bi da Copa da Itália. Nesta terça-feira, fora de casa, o time milanês pôs fim à péssima fase, venceu a Roma por 1 a 0 e saiu na frente da disputa por um lugar na final da competição.

Nos últimos cinco jogos, a Inter havia sido derrotada em quatro, exatamente os mais importantes da temporada até aqui. Perdeu o clássico para o Milan e depois para o Parma, dando adeus à disputa pelo título italiano. Na Liga dos Campeões, foi derrotada duas vezes pelo Schalke 04 e acabou eliminada da busca pelo bi.

Nos últimos seis anos, Roma e Inter decidiram a Copa da Itália em cinco. Desta vez, se cruzaram nas semifinais e fazem o jogo de volta no dia 11 de maio, em Milão. A Inter joga por um empate em casa. Na outra chave, Milan e Palermo começam a decidir a vaga na final nesta quarta-feira, no San Siro.

O único gol do jogo no Estádio Olímpico de Roma foi marcado por Stankovic, que tem se acostumado a marcar golaços. Aos 44 minutos do segundo tempo, o sérvio arriscou um chute forte da intermediária, com a bola no alto, e mandou no ângulo de Doni, que ficou longe de alcançar a batida.

