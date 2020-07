Inter de Milão vence Torino de virada e assume o 2º lugar no Italiano

A Inter de Milão é a nova vice-líder do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, com uma virada no segundo tempo, derrotou o Torino por 3 a 1, no San Siro, na conclusão da 32ª rodada e deixou a Lazio para trás.

Os dois times somam 68 pontos, mas a Inter está à frente em função dos critérios de desempate. Porém, as chances de título são remotas, pois a líder Juventus tem vantagem de oito, com cada equipe tendo seis partidas a disputar. Já o Torino é o 16º colocado com 34 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.

Vindo de dois tropeços - derrota para o Bologna e empate contra o Verona -, a Inter levou um susto logo no começo da partida, ao ficar em desvantagem com o gol marcado por Andrea Belotti, aos 17 minutos, que se aproveitou de falha grosseira de Handanovic - soltou a bola nos seus pés ao tentar defender cobrança de escanteio.

A resposta da Inter só veio no segundo tempo, mas foi rápida, tanto que aos 16 minutos o placar de 3 a 1. O inglês Ashley Young igualou o placar aos três minutos, o uruguaio Diego Godín marcou o gol da virada aos seis, de cabeça, e o argentino Lautaro Martinez fez o terceiro aos 16.

A Inter voltará a jogar na quinta-feira, quando visitará o SPAL, em Ferrara, mesmo dia em que o Torino vai receber o Genoa. Sua rival na luta pelo vice-campeonato, a Lazio, atuará fora de casa na quarta, diante da Udinese, mesmo dia do duelo Sassuolo x Juventus.