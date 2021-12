Inter de Milão vence Torino e aumenta vantagem na liderança do Campeonato Italiano

A Internazionale sofreu mais do que esperava, mas derrotou o Torino por 1 a 0 nesta quarta-feira e ampliou, ainda que provisoriamente, a vantagem na liderança do Campeonato Italiano. O triunfo em casa fez a equipe de Milão abrir sete pontos de frente para o vice-líder Napoli, que ainda entra em campo nesta quarta. De qualquer forma, o time malanês não perde a ponta da tabela.

Em sua despedida de 2021, a Inter chegou aos 46 pontos, contra 39 da equipe de Nápoles, que enfrentará o Spezia em casa. Já o Torino soma 25 pontos e ocupa o 12º lugar na tabela da competição.

Em um primeiro tempo equilibrado, a Inter abriu o placar em jogada clássica que levou o time ao título da temporada passada: um rápido contra-ataque. Aos 29, Dzeko investiu pela esquerda e virou o jogo para Dumfries, que bateu da entrada da área, no canto direito do goleiro Milinkovic-Savic.

O gol fortaleceu a já consagrada estratégia defensiva do técnico Simone Inzaghi. Atuando mais recuada, a Inter só esperava o Torino em seu campo em busca de uma brecha para novo contra-ataque. A jogada tem dado certo com o time. Sem conseguir furar o bloqueio dos anfitriões, o Torino teve boa chance de empatar somente no segundo tempo, mas desperdiçou.

Aos 20 minutos, em cobrança de falta, Sasa Lukic acertou forte chute no canto e exigiu bela defesa de Handanovic. Foi o maior susto sofrido pela defesa da Inter ao longo dos 90 minutos. Em dia pouco inspirado, Vidal quase não ajudou na armação. E Alexis Sanchez, opção do treinador para o segundo tempo, no lugar de Lautaro Martínez, também esteve abaixo do esperado.

Sofrendo mais do que se imaginava na etapa final, a Inter confirmou a vitória se segurando na defesa, apesar das limitações ofensivas do Torino, que só conseguiu chegar com perigo novamente nos acréscimos. Mas Handanovic garantiu os três pontos com defesa importante e tranquila.

ROMA

Ainda nesta quarta, a Roma empatou com a Sampdoria por 1 a 1, em casa. O time de José Mourinho aparece com 32 pontos, na sexta posição, brigando por vagas nos torneios europeus da próxima temporada. Ainda está longe do que se esperava no time da capital e do treinador português.

Em outros jogos do dia, o Bologna fez 3 a 0 no Sassuolo, em casa, enquanto a Lazio aplicou 3 a 1 no Venezia, longe dos seus domínios. Verona e Fiorentina empataram por 1 a 1, na casa do primeiro.