Inter de Milão vence Twente com gol de Cambiasso e avança

Havia rumores de que o técnico espanhol poderia ser demitido se o atual campeão europeu, atualmente em sexto lugar no Campeonato Italiano, perdesse para o campeão holandês. Mas a equipe italiana fez o suficiente para conseguir os três pontos e avançar no Grupo A com um jogo de antecedência.

O gol da Inter foi marcado aos 10 minutos do segundo tempo, após uma cobrança de falta de Wesley Sneijder ter sido desviada pelo meia argentino Cambiasso.

A equipe da casa ganhou confiança depois do gol, mas desperdiçou grandes oportunidades para ampliar.

O outro classificado na chave é o Tottenham Hotspur, que goleou o Werder Bremen por 3 x 0 nesta quarta-feira.

(Reportagem de Mark Meadows)