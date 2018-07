Inter de Milão vira, mas cede empate ao Parma por 3 a 3

SÃO PAULO - Após sair atrás no placar neste domingo, a Inter de Milão perdeu grande chance de somar mais três pontos na tabela do Campeonato Italiano. O time saiu em desvantagem contra o Parma, virou o marcador para 3 a 2 no segundo tempo, mas acabou cedendo o empate aos visitantes. Com a igualdade, a Inter chegou aos 30 pontos e ocupa o quarto lugar da tabela, ainda na briga pelas primeiras posições do campeonato - a liderança pertence à Juventus, com 40 pontos. Já o Parma é o 11º colocado, na parte intermediária, com 17.

Jogando fora de casa, o Parma surpreendeu ao abrir o placar aos 11 minutos de jogo, com Nicola Sansone. A Inter buscou a igualdade aos 44, com gol de Palacio. Mas os visitantes voltaram a liderar o placar antes do intervalo, com Marco Parolo.

No segundo tempo, porém, a Inter reagiu com força. E virou a partida em apenas dois minutos. Palacio marcou seu segundo gol na partida aos 9 e Fredy Guarin deixou a Inter novamente na frente aos 11. Mas o time da casa não sustentou a vantagem e viu o Parma empatar novamente três minutos depois. Sansone balançou as redes pela segunda vez no confronto e garantiu um ponto aos visitantes.