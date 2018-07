Inter de Milão vira sobre a Lazio e mantém boa fase no Italiano

MILÃO - A Inter de Milão confirmou seu bom momento no Campeonato Italiano e derrotou a Lazio neste domingo por 2 a 1, de virada, pela 19ª rodada, no San Siro. Foi a sétima vitória consecutiva da equipe, que subiu para a quarta colocação na competição, com 35 pontos, ultrapassando a própria Lazio, que ficou com 33.

Na próxima rodada, a primeira do segundo turno, a Inter tem tudo para manter o embalo, já que enfrentará o Lecce, que é apenas o penúltimo colocado, fora de casa, no próximo domingo. Enquanto isso, a Lazio deve ter mais dificuldade. A equipe romana vai até Verona, onde pegará o Chievo, nono colocado, no mesmo dia.

A Lazio começou melhor a partida e abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Rocchi aproveitou falha de marcação do brasileiro Lúcio, recebeu bom passe e bateu cruzado no canto direito de Júlio César. Pouco antes do final da primeira etapa, a Inter empatou, com Diego Milito.

No segundo tempo, o time de Milão virou o placar com um belíssimo gol do atacante Pazzini. Ele aproveitou uma bola rebatida do meio de campo, contou com a falha dos zagueiros da Lazio, que ficaram pedindo impedimento, e tocou por cobertura, na saída do goleiro Marchetti.

Em outro jogo realizado neste domingo, o Cagliari recebeu a Fiorentina e as equipes não saíram do 0 a 0. Assim, os anfitriões terminaram a rodada na 11ª posição, com 23 pontos, enquanto o time de Florença é o 14º, com 22.