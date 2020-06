Inter de Milão vira sobre o Parma no final e mantém chances de título no Italiano

A Inter de Milão precisou se superar em campo para derrotar o Parma de virada por 2 a 1, neste domingo, no estádio Enio Tardini, em Parma, para se manter com chances de conquistar o título do Campeonato Italiano. Pela 28.ª rodada, a equipe milanesa saiu perdendo no primeiro tempo - Gervinho fez para os mandantes - e conseguiu seus dois gols apenas nos minutos finais da partida com Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.

A difícil vitória levou a Inter de Milão aos 61 pontos, ainda na terceira colocação. A diferença para a líder Juventus é de oito pontos, mas um tropeço em Parma acabaria com qualquer esperança de conquista nesta temporada. Entre os rivais está a Lazio, em segundo com 65 pontos. O Parma, ainda olho em classificação à Liga Europa, ocupa a oitava posição com 39.

Em campo, o Parma saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo com um lindo gol. Gervinho arrancou pela esquerda, deixou Candreva no chão dentro da área e chutou forte para balançar a rede do goleiro Handanovic. A Inter de Milão só conseguiu o empate aos 39 da segunda etapa. Ashley Young cobrou escanteio para direita e Lautaro Martínez cabeceou na direção da meta. A bola, no entanto, foi fraca e o zagueiro Stefan de Vrij complementou de cabeça.

Com o Parma já com um jogador a menos - Juraj Kucka foi expulso ao reclamar com o árbitro Fabio Maresca -, a virada da Inter de Milão veio aos 42 minutos. Victor Moses cruzou pela direita para Alessandro Bastoni, livre na pequena área, tocar de cabeça para o gol.

Também dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, a Atalanta fez mais uma vítima neste domingo. Mesmo fora de casa, em Údine, derrotou a Udinese por 3 a 2 e abriu vantagem na briga com a Roma, que mais cedo havia sido batida pelo Milan. Os três gols do time de Bérgamo foram marcados por atacantes colombianos - Duván Zapata fez o primeiro e Luis Muriel fez os outros dois.

Agora com 57 pontos, a Atalanta abriu nove de diferença para a Roma, a quinta colocada, que vê o Napoli encostar na tabela de classificação. O time de Nápoles, já garantido na Liga Europa por conquistar o título da Copa da Itália, venceu a quinta seguida no Campeonato Italiano ao fazer 3 a 1 no lanterna SPAL, no estádio San Paolo, e subir para 45 pontos.

Em outros dois jogos neste domingo, o Bolgna derrotou a Sampdoria por 2 a 1, em Gênova, e Sassuolo e Verona empataram por 3 a 3, em Sassuolo.