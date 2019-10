Inter de Milão x Juventus: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Italiano

Líder e forte candidata ao título do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe a Juventus domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no San Siro, pela sétima rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN e tempo real do Estado.

A Inter tem 100% de aproveitamento e 18 pontos. A Juventus é a segunda colocada, com 16. A única dúvida da Juventus é quem será o parceiro de Cristiano Ronaldo no ataque. Higuain e Dybala disputam posição.

Últimos jogos da Inter de Milão:

2/10 Barcelona 2 x 1 Inter (Liga dos Campeões)

28/9 Sampdoria 1 x 3 Inter (Italiano)

25/9 Inter 1 x 0 Lazio (Italiano)

21/9 Milan 0 x 2 Inter (Italiano)

17/9 Inter 1 x 1 Slavia Praga (Liga dos Campeões)

Últimos jogos da Juventus: