Inter de Milão x Juventus: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Italiano

Inter de Milão e Juventus se enfrentam neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 34.ª rodada do Campeonato Italiano. No primeiro turno, em Turim, no dia 7 de dezembro de 2018, o clube alvinegro venceu por 1 a 0, no Juventus Stadium.

Onde assistir Inter de Milão x Juventus?

A partida terá transmissão da RedeTV!, RAI e do DAZN.

A Inter de Milão inicia a rodada na terceira colocação com 61 pontos, seis a menos que o vice-líder Napoli, enquanto que a Juventus, primeira com 87, já conquistou o título, o oitavo do Campeonato Italiano em sequência, de forma antecipada.

No último sábado, a Inter de Milão ficou no empate por 1 a 1 contra a Roma, também no estádio Giuseppe Meazza, pela 33.ª rodada. O gol foi marcado pelo atacante croata Ivan Perisic. Até o final da temporada, a equipe de Milão ainda fará mais quatro partidas: Udinese (fora), Chievo Verona (casa), Napoli (fora) e Empoli (casa).

A Juventus também entrou em campo no último sábado e derrotou em casa a Fiorentina por 2 a 1, assegurando matematicamente o título. Os gols foram do lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro e contra do meia German Pezzella. Até o final do campeonato, o time de Turim ainda fará mais quatro jogos: Torino (casa), Roma (fora), Atalanta (casa) e Sampdoria (fora).