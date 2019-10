Inter de Milão x Parma: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Vice-líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe o Parma no sábado, às 13h (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, pela 9ª rodada.

Inter de Milão x Parma terá transmissão ao vivo pelo DAZN.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Campeonato Italiano

A Inter venceu sete das oito partidas disputadas na competição e soma 21 pontos, apenas um atrás da líder Juventus. O Parma é o nono colocado, com 12 pontos. O time goleou o Genoa por 5 a 1 na última rodada.

Últimos jogos da Inter de Milão

23/10 Inter 2 x 0 Borussia Dortmund (Liga dos Campeões)

20/10 Sassuolo 3 x 4 Inter (Italiano)

6/10 Inter 1 x 2 Juventus (Italiano)

2/10 Barcelona 2 x 1 Inter (Liga dos Campeões)

28/9 Sampdoria 1 x 3 Inter (Italiano)

Últimos jogos do Parma

20/10 Parma 5 x 1 Genoa (Italiano)

5/10 SPAL 1 x 0 Parma (Italiano)

30/09 Parma 3 x 2 Torino (Italiano)

25/09 Parma 1 x 0 Sassuolo (Italiano)

22/09 Lazio 2 x 0 Parma (Italiano)