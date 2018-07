Inter defende a ponta diante do Náutico em Pernambuco

Como tem 18 pontos, o Inter pode até estabelecer uma distância segura para o segundo colocado, desde que Botafogo e Coritiba, ambos com 16 pontos, e Cruzeiro, com 15, não vençam seus jogos neste domingo. E abrir vantagem é importante para o time gaúcho nesta nona rodada, porque já tem uma partida a mais do que seus concorrentes.

Diante do Náutico, o grande desfalque do Inter é o meia D''Alessandro, o maestro do time. O argentino está suspenso e provavelmente será substituído pelo recém-contratado Alan Patrick (ex-Santos), que já participou dos dez minutos finais da vitória sobre o São Paulo.

O técnico Dunga não quis antecipar a escalação alegando que precisa analisar melhor as informações que tem do adversário. A opção para a posição de D''Alessandro é outro argentino, o meia Dátolo. Já o zagueiro Índio ainda não está recuperado de contusão - com isso, Ronaldo Alves continua no time.