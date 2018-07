Inter define departamento de futebol para 2015

Depois da apresentação do vice-presidente de futebol Luiz Fernando Costa na última terça-feira, o Internacional anunciou nesta quarta o seu departamento de futebol para o ano que vem. Carlos Pellegrini, Celso Chamun e Marcos Marino serão os diretores de futebol na nova gestão do presidente eleito Vitorio Piffero.

"Os novos comandantes do departamento colorado passam a atuar ainda em dezembro de 2014 durante o processo de transição das gestões, preparando o clube e o time para os desafios da próxima temporada", explicou o Inter em comunicado no site oficial.

Nesta quarta aconteceram encontros que deram prosseguimento neste processo de transição. Representantes da atual e da futura diretoria estiveram reunidos no estádio Beira-Rio e no CT Parque Gigante para definir a mudança no comando do clube.

A primeira preocupação é encaminhar a contratação de um novo treinador para 2015. Com a iminente saída de Abel Braga, a ida de Tite para o Corinthians e a recusa anunciada por Vanderlei Luxemburgo - o Inter garante que não procurou o técnico, no entanto -, o clube não tem um comandante definido para o ano que vem. Mano Menezes seria o nome mais forte no momento.