Inter deixa Willians, Wellington Paulista e Jorge Henrique fora do Gauchão

Willians deverá ser o substituto de Lucas Silva no Cruzeiro e, por isso, sequer será inscrito no Gaúcho. Wellington Paulista tem acordo com o Coritiba, enquanto a Ponte Preta já demonstrou interesse em contratar Jorge Henrique. O volante Ygor não será aproveitado por Diego Aguirre e deve ser emprestado.

O zagueiro Réver e o atacante Vitinho ainda não tiveram seus contratos registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, por isso, não constam na lista de 26. Os dois reforços, entretanto, serão inscritos. A terceira vaga restante pode ficar com o meia Anderson, do Manchester United, ídolo do Grêmio, que estaria perto de fechar com o Inter.

O atacante Maurides também era esperado na lista do Gauchão, mas acabou preterido neste primeiro momentos - Eduardo Sasha, Nilmar, Rafael Moura e Taiberson são os únicos homens de frente. Por outro lado, o lateral Geferson, de 20 anos, foi inscrito.

CONFIRA A LISTA DE INSCRITOS PELO INTER NO GAUCHÃO:

GOLEIROS - Agenor, Alisson, Muriel e Dida;

LATERAIS - Alan Ruschel, Cláudio Winck, Fabrício, Geferson, Léo;

ZAGUEIROS - Alan Costa, Ernando, Juan e Paulão;

VOLANTES - Aránguiz, Bertotto, Nilton e Rodrigo Dourado;

MEIAS - Alex, Alisson Farias, D''Alessandro, Luque e Valdívia;

ATACANTES - Eduardo Sasha, Nilmar, Rafael Moura e Taiberson;