Inter demite Celso Roth e pode acertar com Falcão

Roth estava no comando do Inter desde junho de 2010. Mesmo tendo levado o time ao título da Libertadores, ele nunca foi unanimidade na torcida. E a pressão para sua saída aumentou bastante em dezembro, com a histórica derrota para o Mazembe na semifinal do Mundial de Clubes. Na época, a diretoria resolveu mantê-lo no cargo, mas a insatisfação dos torcedores acabou ficando insustentável.

"Vínhamos constatando inconformidade por parte da torcida em relação ao trabalho do Celso Roth. Isso foi um dos fatores que motivou a nossa decisão", admitiu o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Siegmann, garantindo que a derrota para o Mazembe no Mundial não teve relação direta com a demissão.

Nesta temporada, o Inter decepcionou no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, ao ser eliminado pelo Cruzeiro de Porto Alegre nas quartas de final. Na Libertadores, porém, está na liderança do Grupo 6, muito perto da classificação para as oitavas de final - mesmo tendo perdido para o Jaguares, na quarta-feira, no México.

A diretoria do clube gaúcho não confirma, mas já teria entrado em contato com Falcão. Ex-jogador do próprio Inter, ele revelou recentemente que deseja voltar a trabalhar como treinador, algo que fez no começo da década de 90, quando passou também pelo Beira-Rio e até pela seleção brasileira.

"Ainda não está definido quem será o substituto. Os nomes que estão sendo falados são apenas especulações. De qualquer forma, estou trabalhando para que esta situação seja resolvida o mais rápido possível", despistou Roberto Siegmann. "Já mantivemos contato com alguns profissionais disponíveis."

Independente do acerto com o novo treinador, o vice-presidente do Inter revelou nesta sexta-feira que o preparador físico Fabio Mahseredjian será o técnico interino e responsável por comandar o time no jogo de domingo, contra o Canoas, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho.