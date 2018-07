Inter demite de Clemer após suposta discussão com auxiliar O Internacional anunciou nesta sexta-feira a demissão do ex-goleiro Clemer, ídolo do clube, que vinha fazendo bom trabalho como técnico das categorias de base. A diretoria colorada não quis entrar em detalhes sobre a decisão, mas a imprensa gaúcha noticiou, ao longo da semana, que ele estava afastado do cargo após suposto desentendimento com um auxiliar. A discussão teria chegado ao confronto físico.