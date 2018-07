Inter denuncia Barcos no STJD por atitude antidesportiva

O Internacional ofereceu notícia de infração contra o jogador Barcos, do Palmeiras, à procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube gaúcho acusa o atacante de atitude antidesportiva por ter simulado não ter feito com a mão o polêmico gol anulado no jogo entre os dois times, sábado, em Porto Alegre.

O advogado Daniel Cravo, do clube gaúcho, entende que a eventual penalização do atleta reforça a tese de que a arbitragem foi desrespeitada e torna ainda mais difícil a pretensão do clube paulista, que pediu a anulação da partida, vencida pelo time da casa por 2 a 1.

A confusão começou quando Barcos marcou com a mão o gol que empataria o jogo. O Palmeiras sustenta que o juiz Francisco Carlos Nascimento esperou receber a informação de recurso eletrônico - a imagem da televisão - para anular o gol, o que é proibido pela Fifa. O STJD retirou os três pontos do Inter da tabela de classificação até o julgamento do caso. O advogado Rogério Pastl, do clube gaúcho, passou a quarta-feira no Rio de Janeiro analisando o pedido do Palmeiras.

O departamento jurídico do Inter vai apresentar sua argumentação até a tarde desta quinta-feira, mas não vê a mínima possibilidade de o jogo ser anulado. "Estamos discutindo a atitude ilícita de um jogador e o acerto de um árbitro", destaca Cravo. "Como é que alguém pode querer que se jogue de novo?", questiona.