Inter derrota Goiás com golaço de bicicleta marcado por Paulão

O Internacional derrotou o Goiás por 1 a 0, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 34.ª rodada do Brasileirão. A vitória chegou em uma partida em que a equipe gaúcha deixou a desejar, mas foi salva por um lindo gol de bicicleta do zagueiro Paulão.

Com a vitória em casa, o Inter chega aos 60 pontos e fica em terceiro lugar no Brasileirão, mantendo-se firme na luta pela vaga na Libertadores do ano que vem. O Goiás, por sua vez, segue com os mesmos 44 pontos, já sem grandes pretensões no campeonato.

Diante do Goiás, o Inter teve desfalques importantes neste domingo. Aránguiz estava na seleção chilena, enquanto Fabrício cumpriu suspensão. Para completar, Nilmar e Alex não puderam jogar por causa de contusão. E o time sentiu falta dessas peças.

A melhor oportunidade do Goiás ocorreu durante uma confusão na defesa do Inter. Alan Costa tentou fazer a proteção da bola, mas Esquerdinha chegou de surpresa. Não fosse o goleiro Alisson, o time visitante teria aberto o placar no Beira-Rio.

Mas o Inter teve tranquilidade para controlar o jogo. Assim, fez o gol da vitória já aos 33 minutos do segundo tempo. Depois da cobrança de escanteio, a bola foi desviada e sobrou para o zagueiro Paulão, que surpreendeu ao marcar um golaço de bicicleta.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 GOIÁS

INTERNACIONAL - Alisson; Wellington Silva, Ernando, Alan Costa (Paulão) e Alan Ruschel; Willians, Bertotto (Wellington Paulista), Jorge Henrique, D'Alessandro, Alan Patrick (Valdivia) e Jorge Henrique; Rafael Moura. Técnico: Abel Braga.

GOIÁS - Renan; Tiago Real, Felipe, Alex Alves e Saturnino; Amaral, David, Thiago Mendes, Ramon (Samuel) e Esquerdinha (Bruno Mineiro); Erik. Técnico: Ricardo Drubscky.