Inter derrota o Coritiba no Beira-Rio e se aproxima do Cruzeiro

O Internacional venceu o Coritiba neste domingo por 4 a 2, em partida válida pela 25.ª rodada do Brasileiro, no Beira-Rio. Com o resultado, a equipe gaúcha vai a 47 pontos e se confirma no segundo lugar da tabela, seis pontos atrás do líder Cruzeiro. Já o time paranaense fica na vigésima e última colocação, com 23 pontos.

Na próxima rodada, o Inter terá nada menos que uma decisão diante do Cruzeiro, no Mineirão, no sábado. Uma vitória coloca de vez a equipe gaúcha na briga pelo título, enquanto uma derrota encaminha a conquista aos mineiros. Já o Coritiba terá pela frente o clássico com o Atlético-PR, também no sábado, no Couto Pereira.

Neste domingo, o Inter abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. O goleiro Vanderlei pegou a cobrança de pênalti de D''Alessandro, que, no rebote, chutou forte. A bola bateu no goleiro, tocou na trave, mas acabou entrando. O Coritiba empatou logo na sequência, aos 15. Alex cobrou escanteio, Dida saiu mal e Leandro Almeida completou.

O Inter não diminuiu o ritmo e acabou ampliando aos 31. D''Alessandro deixou para Aránguiz cruzar pela direita, Wellington Paulista perdeu o gol, mas Alex se jogou na bola e mandou para a rede. O time da casa fez mais um aos 43, quando Eduardo Sasha ganhou sobre o zagueiro Norberto, e tocou de cobertura.

O Coritiba voltou para a etapa final determinado a buscar uma reação e descontou aos 18 minutos. Após disputa de bola, ela ficou com Martinuccio, que cruzou para Zé Eduardo marcar. Mas o Inter queria mais. Ao 27, em contra-ataque puxado por D''Alessandro, Aránguiz tocou para Sasha, que tabelou com Valdívia antes de marcar.

Aos 37, uma falta de luz interrompeu a partida. Os refletores só voltaram a operar normalmente 16 minutos mais tarde, mas o resultado ficou mesmo no 4 a 2. "A gente passou por um momento difícil mas agora estamos em uma boa sequencia de vitórias", declarou Eduardo Sasha, destaque do Inter, ao fim da partida.

FICHA TÉCNICA:

INTER 4 X 2 CORITIBA

INTER - Dida; Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex (Matheus Bertotto), D''Alessandro (Alan Patrick) e Eduardo Sasha; Wellington Paulista (Valdivia). Técnico: Abel Braga.

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Luccas Claro, Leandro Almeida e Dener; Hélder, Elber (Martinuccio), Robinho e Alex (Dudu); Zé Love (Geraldo) e Joel. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - D''Alessandro, aos 10, Leandro Almeidas, aos 15, Alex, aos 31, e Eduardo Sasha, aos 43 do primeiro tempo. Zé Eduardo, aos 18, e Eduardo Sasha, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÃO AMARELO - Willians (Inter); Zé Eduardo (Coritiba).

RENDA - R$ 696.870,00.

PÚBLICO - 28.287 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).