Inter derrota o Milan e fatura o Troféu Luigi Berlusconi Inter de Milão e Milan já fizeram grandes clássicos no futebol italiano, mas nesta quarta-feira sem contentaram em decidir o torneio amistoso Troféu Luigi Berlusconi. Sem compromissos neste meio de semana, já que os rivais falharam na tentativa de se classificar para as competições europeias desta temporada, duelaram em um esvaziado clássico no Giuseppe Meazza. No fim, a Inter levou a melhor por 1 a 0 e levantou a taça.