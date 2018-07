Inter derrota Palmeiras e conquista o Brasileiro Sub-20

PORTO ALEGRE - Na competição que antecede a Copa São Paulo de Futebol Júnior, oInternacional conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20, neste sábado, ao derrotar o Palmeiras na decisão por 2 a 0, no estádio Passo D´Areia, em Porto Alegre. Esta é a segunda vez, em oito edições, que o clube gaúcho é campeão nacional da categoria - a primeira foi em 2006.

Os gols da vitória do Internacional aconteceram no segundo tempo. Aos 12 minutos, após escanteio da direita, Bertotto subiu mais alto que a zaga palmeirense e cabeceou certeiro no ângulo esquerdo do goleiro Vinícius. Já aos 43, Murilo recebeu livre na intermediária e tocou por cobertura na saída de Vinícius para confirmar o título do time colorado.

O placar deste sábado foi uma repetição do duelo realizado entre Internacional e Palmeiras na fase de grupos, no estádio da Alvorada, em Porto Alegre. No Grupo D, o time gaúcho se classificou em primeiro e nos mata-mata passou por Vitória (quartas de final) e Cruzeiro (semifinal). Já o clube paulista ficou em segunda na chave e depois ganhou de Flamengo (quartas) e Grêmio (semifinal).