Inter destaca confiança do grupo após 6ª vitória seguida

"A pré-temporada foi muito importante e teve a situação da mudança do comando, com a chegada do Dunga e do Paixão (Paulo Paixão, preparador físico). Eles passam a experiência que têm, o grupo entendeu e faz o que está sendo passado. Ainda estamos no início da temporada, com o Gaúcho, e tem muita coisa pela frente. São jogadores de ponta que estão fazendo o que a comissão pediu", disse o auxiliar técnico Audrey Lopes.

O auxiliar substituiu Dunga na tradicional entrevista coletiva pós-jogo e justificou a ausência do comandante. "Ele realmente está ruim da garganta e pediu para eu vir aqui para falar com vocês", explicou.

Para ele, a partida foi violenta e a arbitragem poderia ter sido mais dura com os jogadores do Santa Cruz. "O goleiro poderia ter sido expulso. E também teve uma entrada no Otávio que poderia ter tido mais rigor", comentou.

Com a vitória, o Inter chegou aos nove pontos, na liderança do Grupo B da Taça Farroupilha, o segundo turno do Campeonato Gaúcho. A equipe volta a entrar em campo nesta quarta-feira, quando vai enfrentar o São José no Estádio Passo D''Areia, m Porto Alegre.