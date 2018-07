Inter destaca virada e recuperação no segundo tempo

CAMPINAS - Os jogadores do Internacional e o técnico Dunga reconheceram que o time fez um primeiro tempo ruim diante da Ponte Preta, mas também celebraram a evolução apresentada na etapa final, decisiva para a virada e o triunfo por 3 a 1, na noite de sábado, em Campinas, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Corrigimos as coisas no segundo tempo e conseguimos a vitória", avaliou Dunga.

Autor do terceiro gol do Inter diante da Ponte Preta, o atacante argentino Scoocco destacou que o Inter conquistou o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. "O time está jogando bem. Não fizemos um bom jogo no primeiro tempo e melhoramos no segundo. É Importante conseguir duas vitórias seguidas. O time está muito bem. Agora é descansar e pensar no jogo com o Santos", disse.

Ja o meia argentino D''Alessandro, que marcou o centésimo gol da sua carreira no sábado, lembrou que agora o time fará dois jogos como mandante, o que pode ajudar na ascensão do Inter no Campeonato Brasileiro. "O resultado ajuda. Jogamos muito melhor no segundo tempo e merecemos a vitória. Agora temos dois jogos seguidos em casa", projetou.

A vitória de sábado deixou o Inter com 30 pontos, na quinta colocação no torneio. Os dois próximos jogos, em casa, serão contra o Santos, na terça-feira, e o Vitória, na quinta-feira, ambos no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.