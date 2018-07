Inter deve ter mudanças contra o Atlético-PR A saída do técnico Jorge Fossati não deve ser a única novidade do Internacional para o jogo contra o Atlético Paranaense, domingo, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação também terá mudanças em relação ao time que perdeu para o Vasco por 3 a 2, no Rio, na quinta-feira.