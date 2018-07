Inter deve ter novo esquema e 2 mudanças na Argentina

Na zaga, Fabiano Eller entra para compor o setor ao lado de Bolívar e Sorondo. Já no ataque, Alecsandro é o maior candidato a perder a vaga, restando apenas Walter na frente. Assim, se abre a possibilidade para a volta do lateral-esquerdo Kleber, poupado no primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho.

Além disso, Giuliano também tem chances de começar jogando, mas elas se reduziram com a aparente recuperação de D''Alessandro. Com dores por causa de uma pancada recebida no domingo, o meia chegou a permanecer como dúvida para a partida. Nesta terça, porém, o próprio argentino garantiu que se sente bem e com isso deve ser escalado.

Buscando a vaga nas quartas da Libertadores, o Inter entra em campo nesta quarta-feira, às 21h50 (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, na cidade de Banfield. A equipe gaúcha deve ter a seguinte formação: Abbondanzieri; Bolívar, Sorondo e Fabiano Eller; Nei, Sandro, Guiñazu, Andrezinho, D''Alessandro e Kléber; Walter.