Inter deve ter volta de Aránguiz diante do Flamengo Depois da derrota por 2 a 1 para o Corinthians na noite de quinta-feira, no Itaquerão, o Inter deve ter um importante reforço para tentar a recuperação no domingo, diante do Flamengo, no Beira-Rio. O volante chileno Aránguiz já está recuperado fisicamente, após a disputa da Copa do Mundo, e vira opção para o técnico Abel Braga.